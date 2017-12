«C'est mon pote !» : à Grozny, Floyd Mayweather parle boxe et citoyenneté russe avec Ramzan Kadyrov

Le célébrissime boxeur américain Floyd Mayweather a rencontré à Grozny le président tchétchène, grand amateur de ce sport, avec qui il a affiché sa proximité. Il en aurait profité pour lui faire part de son désir d'obtenir la nationalité russe.

Si le président tchétchène Ramzan Kadyrov n'a jamais caché son amour pour les sports de combat, l'attention que porte à la Russie le boxeur fraîchement retraité Floyd Mayweather était en revanche jusqu'ici plus confidentielle.

Ce dernier a pourtant profité d'un voyage à Moscou, où il détient un club qui répond au nom de «The Money Team» – surnom qu'il donne également à son entourage – pour se rendre à Grozny, capitale de la Tchétchénie, où il a rencontré le dirigeant de la république dépendant de la fédération de Russie. Une entrevue que le président tchétchène a partagé sur son compte Telegram, et dans laquelle on entend le boxeur adresser quelques commentaires à l'attention de ses fans : «Tous ceux qui sont sur Instagram, vous feriez bien de suivre cet homme ici, c'est mon pote, et oui il fait partie de la "Money team". Je suis en Tchétchénie en ce moment, je suis dans le monde entier !», a-t-il déclaré tout sourire au côté de Ramzan Kadyrov.

Le dirigeant tchétchène a de son côté expliqué dans un message sur Telegram avoir eu une conversation «sur la boxe et ses perspectives de développement en Tchétchénie, en Russie, et partout dans le monde», avec le célèbre boxeur, ajoutant que «son expérience, 50 victoires en 50 combats, [comptait] énormément».

Mais Ramzan Kadyrov a confié que les raisons de la visite de l'Américain étaient également administratives : «Surtout, Floyd Mayweather a fait part de son désir d'obtenir la nationalité russe.»

A l'occasion de son voyage en Russie, le boxeur a en outre posté un cliché sur son compte Instagram, le montrant en compagnie d'un flegmatique tigre blanc...

Moscow, Russia 🇷🇺

