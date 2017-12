al-Qaïda qualifie la décision de Trump sur Jérusalem de «vrai défi pour le monde musulman»

al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) a condamné la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. L'organisation islamiste a recommandé à ses militants de se tenir prêts à soutenir les Palestiniens.

Le groupe terroriste al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), basé au Yémen, a assuré le 7 décembre que la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, était le fruit «d'étapes de normalisation» entre certains pays arabes du Golfe et Israël. al-Qaïda a réaffirmé son soutien à la cause palestinienne, décrivant l'action récente de Washington comme «un vrai défi pour le monde musulman». La déclaration d'AQPA a été dévoilée par l'organisation américaine SITE qui surveille les sites internet islamistes.

al-Qaïda a notamment demandé à ses militants d'être préparés pour venir en soutien aux Palestiniens. Reuters informe que l'organisation islamiste a également lancé un appel aux musulmans à apporter de l'aide financière et des armes.

«Si rien n'est fait, à Dieu ne plaise, alors les lieux saints des musulmans, La Mecque, seront vendus et vous ne trouverez personne pour les défendre», ajoute AQPA.

AQPA a été formé en 2009 après une fusion des branches saoudiennes et yéménites d'al-Qaïda. Les Etats-Unis le considèrent comme l'un des groupes les plus dangereux dans le réseau al-Qaïda, fondé par Oussama ben Laden. Les Etats-Unis ont effectué des attaques de drone répétées contre ses membres et chefs.

Parmi les autres organisations islamistes qui ont appelé à la révolte, le Hamas avait appelé à une nouvelle intifada le 7 décembre pour lutter contre «l'occupation sioniste», suite à la décision de Donald Trump, qui a été largement dénoncée à l'international, et a suscité la colère du monde arabo-musulman.

Le Hezbollah libanais avait, quant à lui, par la voie de son leader Hassan Nasrallah, soutenu cet appel du Hamas pour «faire face à une agression américaine flagrante».

