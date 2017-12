Des roquettes tirées vers Israël, Tsahal déclenche l'alerte rouge près de la bande de Gaza

Une application d'alerte sur smartphone a prévenu que des roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza, en direction d'Hof Ashkelon et de Sha'ar HaNegev. Les sirènes d'alarme ont retenti.

A la suite de tirs de roquettes venus de la bande de Gaza, le 7 décembre, Tsahal a tweeté qu'une alerte rouge avait été activée dans les régions d'Hof Ashkelon et de Sha'ar HaNegev.

Peu de temps après, l'armée israélienne a fait savoir que deux roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza, sans que celles-ci ne puissent atteindre le territoire de l'Etat juif. Selon The Times of Israel, ces roquettes se seraient abîmées en mer.

דיווח ראשוני: הופעלה אזעקת צבע אדום במועצות האזוריות חוף אשקלון ושער הנגב. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 décembre 2017

בהמשך לדיווח: זוהו שני שיגורים מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל. הנפילות זוהו בשטח הרצועה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 décembre 2017

Dans la journée, des affrontements avaient opposé des Palestiniens à l'armée israélienne à Bethléem et à Ramallah. Les forces de sécurité israéliennes ont utilisé des des canons à eau contre les manifestants, qui lançaient des projectiles dans leur direction. A Gaza, zone de tension particulièrement sensible, l'armée israélienne a décidé d'accroître son dispositif : «Des bataillons supplémentaires vont renforcer la zone, ainsi que des unités de combat et de renseignement, avec des unités de défense territoriales», a fait savoir Tsahal, cité par The Times of Israel.

La tension est montée d'un cran, au lendemain de l'annonce de Donald Trump. Le président américain a officiellement reconnu Jérusalem comme la capitale de l'Etat juif d'Israël et demandé qu'on y déménage l'ambassade des Etats-Unisdans. Une action condamnée par plusieurs chefs d'Etat dont Emmanuel Macron qui a qualifié de «regrettable» l'initiative de son homologue américain.

Suite à cette déclaration, l'organisation islamiste pro-palestinienne du Hamas, quant à elle, a appelé à une nouvelle intifada. En effet, Jérusalem-Est, annexée illégalement par Israël en 1967, est revendiquée par les Palestiniens comme capitale de l'Etat dont ils espèrent depuis de longues années une reconnaissance internationale. Le statut de Jérusalem est l'une des principales questions sur lesquelles Israéliens et Palestiniens se déchirent.

Le Hezbollah libanais a également soutenu l'appel du Hamas. Son leader, Hassan Nasrallah, a appelé à l'unité et à un soutien pour la nouvelle intifada : «Nous faisons face à une agression américaine flagrante», a-t-il insisté.

En outre, la décision de Donald Trump a provoqué une vague de colère dans le monde arabo-musulman. 57 pays de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), réunie à Jeddah en Arabie Saoudite, avaient déjà fait savoir, le 3 décembre, qu'il s'agissait là aussi d'une «attaque flagrante contre les nations arabes et musulmanes».

Lire aussi : «Portes de l'enfer» : le monde arabo-musulman furieux après la décision de Trump sur Jérusalem