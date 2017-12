Selon Steven Seagal, Poutine est un champion de la lutte antiterroriste et «un grand fan d'Israël»

L'acteur n'a jamais caché sa proximité politique avec Vladimir Poutine. Pour i24news, il a renouvelé son soutien au chef d'Etat pour son engagement contre le terrorisme et témoigné de la grande sympathie de ce dernier pour l'Etat juif.

Interviewé par la version en anglais de la chaîne d'information i24news ce 30 novembre, l'acteur Steven Seagal a renouvelé son amitié politique à l'égard de Vladimir Poutine. Pour lui, le président russe «essaie vraiment de son mieux d'éliminer un grand nombre de groupes terroristes». A la chaîne privée israélienne, la star du cinéma d'arts martiaux a également tenu à souligner que le maître du Kremlin était, selon lui, «un grand fan d'Israël». Et d'ajouter, afin d'appuyer son raisonnement : «Nous pensons [Vladimir Poutine et moi] qu'Israël est l'un des plus importants pays en matière d'équilibre des puissances [...] Nous devons vraiment préserver l'équilibre des puissances [...] Sans cela, nous sommes dans le pétrin.»

Si la Russie entretient de bonnes relations avec Israël, Steven Seagal ne faisait certainement pas références aux dernières joutes diplomatiques entre les différentes puissances sur le conflit syrien. En effet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a par exemple déclaré le 13 novembre ne pas tenir compte du cessez-le-feu en Syrie souhaité par Washington et Moscou.

Steven Seagal, amoureux de la Russie... et citoyen russe

Depuis plusieurs années, entre petits-déjeuners avec le vice-Premier ministre russe, Dmitri Rogozine et visites en Russie, Steven Seagal montre des signes de proximité avec Vladimir Poutine. Ce dernier lui a officiellement remis la nationalité russe en novembre 2016. «Je veux vous féliciter et exprimer l’espoir qu'il s'agisse d'un geste, quoique modeste, qui puisse être le signe d’une normalisation progressive des relations entre nos deux pays», avait déclaré Vladimir Poutine en remettant un passeport russe à l'Américain.

L'acteur exprime depuis plusieurs années dans la presse son amour de la Russie et les liens qu'il entretient avec ce pays. «Je voudrais tant passer quelques mois par an avec mes amis russes, avec les gens qui m'aiment et qui m'attendent toujours», avait-il par exemple récemment déclaré à des journalistes.

