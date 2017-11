Il voulait à nouveau lire le coran : un Russe qui aurait 121 ans recouvre la vue après une opération

L'un des hommes les plus âgés de la planète, Appaz Iliyev, a été opéré des yeux et a pu récupérer la vision, malgré son grand âge. Le vieil homme qui s'occupe principalement de son jardin et de sa famille voulait pouvoir lire le coran à nouveau.

Résident de la république d'Ingouchie (dans le Nord de la chaîne caucasienne), Appaz Iliyev a pu récupérer la vision grâce à une opération chirurgicale de la cataracte, selon un article de Rossiyskaya Gazeta, publié le 25 novembre.

Le service de presse du gouvernement local, cité par le journal, affirme que l'homme, qui serait né en mars 1896, s'était plaint de ne plus pouvoir lire le coran. «Maintenant c'est du passé», ont commenté les autorités.

Après être resté un jour à l'hôpital, Appaz Iliyev est retourné dans son village de montagne.

Né en mars 1896, Appaz Iliyev serait l'un des doyens de l'humanité. Il a été marié deux fois et a élevé huit enfants qui lui ont donné 35 petits-enfants qui lui ont donné à leur tour quelque 20 arrières petits-enfants, selon Rossiyskaya Gazeta.

Le vieil homme, qui ne fume pas et ne boit que de l'eau de source, selon son entourage, ne quitte quasiment jamais ses montagnes et préfère s'occuper de son jardin et de sa famille.

Son neveu précise toutefois qu'il a dû «quitter son village pour combattre lors de la révolution en 1917 et de la Seconde Guerre mondiale».

Selon le livre des records de Russie, la personne la plus vieille du pays serait Nanu Shaova, une femme âgée de 127 ans. Elle aurait donc 10 ans de plus que la doyenne de l'humanité Nabi Tajima, une Japonaise de 117 ans, dont l'âge a été vérifié officiellement.

