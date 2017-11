L'entourage de Macron s'inquiète de voir une Allemagne «affaiblie» et soutient Angela Merkel

Après l'échec d'Angela Merkel à composer une coalition avec les Libéraux et les Verts, Richard Ferrand espère que la chancelière sera maintenue dans ses fonctions. L'enjeu : maintenir l'unité entre la France et l'Allemagne, selon le député LREM.

«Le pays semble affaibli», a affirmé à propos de l'Allemagne Richard Ferrand, président du groupe parlementaire de La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale, selon l'agence de presse allemande DTS.

Dans un entretien à paraître ce 23 novembre pour Die Zeit, Richard Ferrand entretient l'espoir de voir la chancelière actuelle, Angela Merkel, maintenue dans ses fonctions : «Les politiques allemands ont le sens des responsabilités», a ainsi déclaré le député du Finistère, selon DTS, qui a pu consulter la retranscription de l'entretien peu avant sa parution.

Richard Ferrand vante la complicité entre Emmanuel Macron et Angela Merkel

Poursuivant son argumentation, Richard Ferrand en appelle également à la «responsabilité historique» de l'Allemagne et de la France pour que ces deux pays puissent travailler ensemble à l'unité européenne, selon DTS.

«Le président français [Emmanuel Macron] s'est beaucoup investi dans la relation avec la chancelière Merkel», a-t-il affirmé. «Il est préférable de marcher avec les gens que vous connaissez», a développé Richard Ferrand.

Effectivement, la position d'Angela Merkel est devenue très inconfortable depuis son échec, le 20 novembre, à composer un gouvernement avec les Libéraux (FDP) et les Verts. L'Allemagne est en train de subir l'une de ses crises politiques les plus importantes depuis la chute du mur en 1989. De fait, jamais l'Allemagne ne s'était retrouvée sans majorité pour gouverner. Après les législatives du 24 septembre, et la victoire étriquée des conservateurs (CDU-CSU) d'Angela Merkel, le pays n'a plus de gouvernement majoritaire.

