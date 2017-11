La chambre haute du parlement russe approuve la loi sur les médias «agents de l’étranger»

Le Conseil de la Fédération a approuvé les amendements à la législation obligeant des médias financés par d’autres pays à s’enregistrer comme «agents de l’étranger». Neuf médias ont déjà été averti d’un possible changement de statut.

Les amendements à la loi de 2012 concernant les ONG financées par l’étranger ont été adoptées à la majorité quasi-absolue par le Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) le 22 novembre. 154 sénateurs ont voté «pour», une voix contre et une abstention ont aussi été enregistrées. Le document étend les dispositions de la loi aux médias d'autres pays opérant en Russie. Une fois reconnus comme «agents de l’étranger» par le ministère russe de la Justice, ces médias devront s’enregistrer officiellement sous ce statut, indiquer clairement les contenus diffusés et présenter leurs rapports d'activité au gouvernement russe. Les médias qui refusent de s'y soumettre pourront se voir imposer à des sanctions et des restrictions dans leurs activités sur le territoire russe.

La chambre basse du Parlement avait déjà adopté le document le 15 novembre. Les amendements doivent désormais être signés par le président de la Russie.

Le document ne mentionne spécifiquement aucun média en particulier mais certaines agences, radios et chaînes de télévision ont déjà reçu des notifications sur une possible reconnaissance en tant qu'«agent de l’étranger» par le ministère russe de la Justice. Il s’agit des antennes russes du réseau de radio international américain la Voix de l’Amérique et d’une autre radio financé par les Etats-Unis, Radio Free Europe/Radio Liberty. Les sites d’information Kavkaz.Realii, Krym.Realii et Sibir.Realii, le site factograph.info, le projet IdelRealii et la radio en langue tatare Azatliq – qui sont tous des branches de Radio Liberty en Russie – ont également reçu cette notification. Enfin, la chaîne d’information Current Time TV, projet conjoint de Radio Liberty et de la Voix de l’Amérique, s’est aussi vu adresser une lettre de la part des autorités russes.

La nouvelle législation est une réponse à la décision du département américain de la Justice d'obliger RT à s'inscrire comme «agent étranger» aux Etats-Unis, conformément à une loi votée en 1938 visant à lutter contre la propagande nazie. La chaîne, qui s'est conformée à cette injonction, a néanmoins dénoncé une mesure «discriminatoire», annonçant qu'elle entreprendrait une action en justice.

«Mes plus sincères condoléances à tous les journalistes et toutes les organisations médiatiques, russes ou étrangères, qui se sont retrouvées prises dans les jeux politiques de Washington», a réagi la rédactrice en chef monde de RT, Margarita Simonian.