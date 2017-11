Mais pourquoi un sous-marin soviétique de la guerre froide a resurgi dans une rivière anglaise ?

Le comté de Kent n’est pas l’endroit le plus habituel pour tomber sur une machine de guerre soviétique d’environ 2 000 tonnes… Mais ne vous inquiétez pas, la guerre froide n’a pas recommencé et les Soviets n’envisagent pas d’annexer le Royaume-Uni.

Construit en 1967, le sous-marin U-475 baptisé Black Widow («Veuve noire») a été en service actif dans la flotte de la Baltique de l’Union soviétique pendant la guerre froide. Un modèle redoutable à l’époque, de 92 mètres de long pouvant atteindre une profondeur maximale de 380 mètres, capable de porter jusqu'à 22 torpilles, pouvant être équipées d'ogives nucléaires.

Ce guerrier redoutable se trouve maintenant amarré dans la rivière de Medway, au Royaume-Uni, à Rochester dans le comté de Kent. Mais comment s’est-il retrouvé là ?

Lire aussi : Le Blackjack est de retour : la nouvelle version du légendaire Tupolev Tu-160 dévoilée en Russie

Le U-475 Black Widow, désaffecté en 1993, fait partie d’un des quatre sous-marins de ce modèle vendus à des privés par la flotte russe en 1994. Ramené au Royaume-Uni par son nouveau propriétaire, le navire a abrité un musée près de la barrière de la Tamise, avant d’être ramené en 1998 dans la ville de Kolestone dans le même but.

© Paolo Fumo / RT

En décrépitude, le Black Widow a finalement été ramené aux chantiers navals de Medway, pour une grande rénovation. «C’est quelque chose d’unique. Au Royaume-Uni, il n’y a rien de tel, rien de l’époque de la guerre froide que l'on pourrait comparer à ça», se félicite le responsable des travaux de restauration John Sutton, interrogé par RT.

© Paolo Fumo / RT

Avant le début des travaux qui devraient lui permettre de retrouver un peu de son lustre ancien, le sous-marin est pour l’instant disponible à plusieurs fins : on peut le louer pour des sessions de photos et des sorties pédagogiques, pour tourner des clips ou même des films. BlackSea, dans lequel on peut voir le fameux acteur britannique Jude Law, a été filmé à bord du Black Widow en 2013, de même qu’une comédie noire post-apocalyptique, The Fitzroy, en 2012.

© Paolo Fumo / RT

Les trois autres sous-marins soviétiques vendus en 1994 se trouvent actuellement à Zeebrugge en Belgique, à Long Beach en Californie, et dans le musée maritime de San Diego, toujours en Californie. Un cinquième exemplaire peut être contemplé en Russie, dans le musée de l’océan situé dans l’enclave de Kaliningrad.