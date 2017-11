Le Blackjack est de retour : la nouvelle version du légendaire Tupolev Tu-160 dévoilée en Russie

Le plus gros avion supersonique au monde, le Tu-160, surnommé Blackjack par l’OTAN ou Cygne-Blanc en Russie, est de nouveau entré en production après 25 ans d’arrêt.

Le premier exemplaire de la nouvelle série du légendaire bombardier lourd de longue portée Tu-160 a été dévoilé le 16 novembre en Russie. Le modèle modernisé a été présenté à l’usine aéronautique de Kazan par l'entreprise Tupolev.

Il s’agit du premier Tu-160 construit en Russie depuis l’arrêt de production en 1992. Certains détails de l’époque soviétique persistent dans ce nouveau modèle, qui a pourtant été modernisé à 60% pour concurrencer les avions contemporains.

Le Cygne-Blanc, comme on l’appelle en Russie (ou Blackjack selon l'OTAN), restera pourtant cloué au sol, pour l’instant du moins, où une série de tests l'attend avant un premier vol en février 2018.

Le plus gros avion de guerre au monde

La décision de reprendre la production du Tu-160, sous la version modernisée Tu-160M2 a été annoncée par Moscou en 2015. La production en série devrait commencer aux alentours de 2020 : le ministère russe de la Défense a d'ailleurs déjà émis le souhait d’acquérir au moins 50 Tu-160.

Tous les Cygne-Blanc en service dans l’armée russe seront également modernisés, d’après la Défense russe.

Pur produit de la course à l'armement durant la guerre froide, le Tu-160 est toujours le plus gros avion de combat du monde, pouvant transporter un poids de 275 tonnes au décollage. Cet avion peut couvrir une distance de plus de 12 000 kilomètres sans ravitaillement, et détient un record de distance de vol de 18 000 kilomètres, soit plus de 24 heures dans les airs.

Initialement conçus dans les années 1970, les Cygne-Blanc sont actuellement utilisés pour des patrouilles au-dessus des océans Pacifique et Atlantique, ainsi que dans la campagne aérienne russe en Syrie.