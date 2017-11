A Gaza, les Palestiniens commémorent le 13e anniversaire de la mort de Yasser Arafat (PHOTOS)

Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés le 11 novembre à Gaza pour commémorer le 13e anniversaire de la mort de l'ancien dirigeant historique Yasser Arafat, signe d'amélioration des relations entre le Fatah et le Hamas.

Il s'agit de la première commémoration officielle de la mort de Yasser Arafat dans l’enclave palestinienne depuis 2007, année où le mouvement islamiste Hamas avait évincé le Fatah de la bande de Gaza par la force, au prix d'une quasi-guerre civile. Les deux factions politiques étaient depuis en conflit, mais un accord de réconciliation a été signé le mois dernier.

Des dizaines de milliers de personnes venues de toute la bande de Gaza et ont envahi la place Saraya, dans la ville de Gaza, dès les premières heures de la journée du 11 novembre. Plus de 100 000 personnes ont participé à l'événement, selon les organisateurs.

© MAHMUD HAMS Source: AFP Les partisans du Fatah et du Hamas étaient réunis ce 11 novembre pour marquer le 13 anniversaire de la mort de Yasser Arafat

Les participants brandissaient des drapeaux palestiniens, des pancartes appelant à l'unité ainsi que des photos de Yasser Arafat et de l'actuel président de l'Autorité palestinienne et dirigeant du Fatah, Mahmoud Abbas.

Dans un discours pré-enregistré et diffusé sur des écrans géants, Mahmoud Abbas, qui ne s'est pas rendu à Gaza depuis 2007, a rendu hommage à son prédécesseur. «Notre peuple palestinien, qui t'a toujours aimé comme un grand dirigeant, a toujours cet amour, ce respect et cette loyauté», a-t-il dit. Il a ajouté que les Palestiniens tentaient de sceller leur réconciliation et d'accomplir le rêve de Yasser Arafat «pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance sur notre terre nationale palestinienne». Mahmoud Abbas a en outre assuré que les Palestiniens étaient «unis» et «refusaient les divisions».

© MAHMUD HAMS Source: AFP Des photos de l'ex-leader palestinien Yasser Arafat étaient brandies par les manifestants

Le Fatah a invité toutes les factions à assister à ce rassemblement. Du côté du Hamas, Tawfiq Abou Naim, directeur général des forces de sécurité intérieures du mouvement, a déclaré avoir donné l'ordre à ses forces de protéger et de soutenir ce qu'il a appelé un «festival de l'unité».

Yasser Arafat, décédé en France en 2004, était le fondateur du Fatah, qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Il fut l'un des artisans, aux côtés de l'ex-président israélien Shimon Peres et de l'ex-Premier ministre Yitzhak Rabin, des accords d'Oslo qui prévoyaient à terme la création d'un Etat palestinien. Les trois hommes avaient obtenu le prix Nobel de la paix en 1994.

Vers une réconciliation pérenne entre le Hamas et le Fatah ?

Aujourd'hui est un jour pour la loyauté, l'unité et la réconciliation

Les participants au rassemblement mettaient en avant la nécessité de l'unité palestinienne. «Aujourd'hui est un jour pour la loyauté, l'unité et la réconciliation. Nous disons au président et au gouvernement que vos fils au Fatah attendent votre soutien à Gaza», a par exemple déclaré Shoukri Antar, 20 ans, appelant Mahmoud Abbas à se rendre dans l'enclave.

Nous voulons que grâce à ce festival, le Fatah et le Hamas s'unissent contre l'ennemi

Rania Barbekh, 50 ans, portant un drapeau du Fatah et une photo de Mahmoud Abbas, a expliqué qu'elle était sur la place depuis 7 heures du matin, accompagnée de son fils. «Nous sommes tous avec Abou Ammar [surnom donné à Yasser Arafat]. Nous voulons que grâce à ce festival, le Fatah et le Hamas s'unissent contre l'ennemi [israélien]», a ajouté l'habitante de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

© MAHMUD HAMS Source: AFP Les partisans du Fatah ont sorti les drapeaux pour rendre hommage à leur ancien dirigeant, Yasser Arafat

La dernière commémoration de la mort de l'emblématique leader palestinien à Gaza, fin 2007, s'était produite peu de temps après la prise de contrôle du Hamas. Elle avait été le théâtre de violents affrontements entre membres du Fatah et du Hamas. Depuis, l'Autorité palestinienne dominée par le Fatah continuait de diriger le gouvernement en Cisjordanie, mais n'avait plus de poids à Gaza. Les deux partis ont signé le mois dernier un accord de réconciliation négocié par l'Egypte, en vertu duquel le Hamas devrait céder le pouvoir civil à Gaza avant le 1er décembre.

Le 9 novembre, plusieurs milliers de Palestiniens avaient participé à une commémoration de moindre importance, également à Gaza, organisée par le Fatah.