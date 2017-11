Instant people : Carla Bruni affirme que Nicolas Sarkozy est un «parrain» pour Emmanuel Macron

Dans une interview à paraître dans la presse italienne, l'ex-première dame affirme que son mari, Nicolas Sarkozy a toujours de l'entregent politique, mais en coulisse. Celui-ci serait très proche d'Emmanuel Macron à qui il dispenserait ses conseils.

Brigitte Macron devrait-elle être jalouse ? Dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Serra à paraître le 10 novembre 2017, Carla Bruni évoque les relations, apparemment proches entre son époux, Nicolas Sarkozy, et l'actuel occupant de l'Elysée, Emmanuel Macron.

«Le nouveau gouvernement et le nouveau président sont proches de mon mari, ils lui demandent des conseils comme on le fait à des parrains», déclare ainsi dans les colonnes du journal, d'après l'AFP, l'ex-première dame et ex-mannequin. L'interview à paraître a d'ailleurs donné l'occasion à Carla Bruni, naguère top model pour des maisons de haute couture prestigieuses, de revenir sur les scandales sexuels de Hollywood, et sur un autre «parrain», Harvey Weinstein.

«Je n'ai jamais été harcelée et je n'ai jamais rien vu de tel concernant les autres [mannequins] : la mode était un milieu plutôt asexué», assure ainsi la chanteuse, qui a tout de même défilé pendant dix ans, entre 1987 et 1997, avant de se reconvertir dans la chanson et la guitare.

