Un ancien acteur de «Gremlins» veut réaliser un documentaire sur un réseau pédophile à Hollywood

L'ancien enfant-star Corey Feldman, qui a notamment joué dans «Gremlins» ou «Les Goonies», a lancé une campagne de financement participatif censé permettre la production d'un documentaire dénonçant un réseau pédophile à Hollywood.

Victime d'abus sexuels à Hollywood dans son enfance, selon ses dires, l'acteur et ex-enfant star Corey Feldman («Gremlins»,«Les Goonies»...) a publié une vidéo sur internet le 26 octobre. Il y explique vouloir lever pas moins de dix millions de dollars, soit plus de huit millions d'euros, pour réaliser un documentaire donnant une «description honnête et vraie des abus sur les enfants» dans le milieu du cinéma.

On a tenté de me faire taire toute ma vie

Sur un site de financement participatif, l'acteur a déjà recueilli près de 140 000 dollars de promesses de dons, soit un peu plus de 1% de la somme escomptée, venant de plus de 2 900 donateurs, à l'heure où ces lignes sont écrites. Apparaissant affaibli dans sa vidéo explicative, l'homme, dont la vie personnelle et la carrière ont connu des périodes chaotiques, qu'il attribue notamment aux abus dont il dit avoir été victime dans sa jeunesse, se dit victime de pressions pour avoir dénoncé une forme de pédophilie organisée à Hollywood.

On a tenté de me faire taire toute ma vie mais ces derniers jours [...] j'ai été arrêté, j'ai failli mourir la nuit dernière

«On a tenté de me faire taire toute ma vie mais ces derniers jours [...] j'ai été arrêté, j'ai failli mourir la nuit dernière. Deux camions ont foncé sur moi à toute vitesse sur un passage piéton», a expliqué l'acteur de 46 ans dans sa vidéo.

Corey Feldman dénonce depuis plusieurs années l’existence d'un réseau pédophile à Hollywood, impliquant des personnes haut placées dans ce milieu. Il affirme que son ami et camarade dans plusieurs films, Corey Haim, mort d'une pneumonie en 2010, et lui ont été agressés sexuellement par des dirigeants de studios, y compris certains des plus riches et puissants du secteur.

Je pense que je peux entraîner la chute d'un cercle de pédophilie dont je connais l’existence depuis que je suis enfant

«Je pense que je peux entraîner la chute d'un cercle de pédophilie dont je connais l’existence depuis que je suis enfant [...] Je peux citer six noms, dont l'un est encore très puissant aujourd'hui et expliquer les liens qu'ils entretiennent avec de grands studios», affirme-t-il dans la vidéo.

Depuis le scandale international déclenché par l'affaire Weinstein aux Etats-Unis et la vague de dénonciations d'abus sexuels qui a suivi, la campagne menée par Corey Feldman semble trouver un certain engouement sur internet, comme en témoignent les dons qu'il a recueillis, tout comme les messages de soutien ayant fleuri un peu partout sur les réseaux sociaux.

Lire aussi : Facebook durement critiqué pour ne pas avoir retiré des images qui sexualisent les enfants