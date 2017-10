Amateur de kalachnikovs ? Le célébrissime fabriquant de fusils d'assaut va lancer son jeu vidéo

Pour la première fois, la société Kalashnikov a collaboré avec des développeurs pour que le fusil automatique russe apparaisse dans le jeu «Caliber», de la manière la plus réaliste possible.

La kalachnikov, l’arme de guerre la plus répandue au monde, avec plus 100 millions de fusils en circulation, s’est retrouvée dans de nombreux jeux vidéos tels que Call of Duty, Counter-Strike ou encore GTA. Mais la compagnie russe Kalashnikov n’avait jusqu'alors jamais donné son autorisation pour qu’elle y figure.

Aujourd’hui, le studio russe de développement de jeux vidéo 1C Company, ainsi que son homologue biélorusse Wargaming, ont collaboré avec Kalashnikov pour mettre au point «Caliber», un jeu dans lequel le fameux fusil d'assaut AK-47 apparaîtra de la manière la plus réaliste. La fréquence de tir, le temps de rechargement de l’arme ont été étudiés de près, afin qu'elle ressemble dans le jeu, le plus fidèlement possible à l'arme réelle.

«Pour parvenir à ce résultat, nous avons travaillé avec les développeurs pendant un long moment, avons partagé des documents et corrigé tous les détails, jusqu’à enregistrer les vrais sons de tirs, pour obtenir le maximum d’authenticité», explique Vladimir Dmitriev, directeur marketing chez Kalashnikov, sur le site kalashnikov.media.

Niveau gameplay, les joueurs se répartiront dans des équipes de quatre, représentant les forces spéciales de différents pays : la Russie, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Pologne et la Biélorussie.

La kalashikov, une star officieuse du jeu vidéo

Avant «Caliber», les fusils kalachnikovs sont apparus dans de nombreux jeux, comme ci-dessous, dans un épisode de la célèbre saga de jeux de guerre «Call of Duty».

© Chaos/YouTube Capture d'écran Call of duty

Autre exemple, parmi de nombreux autres : la présence de l'AK-47 dans la série de jeux d'action-aventure GTA («Grand Theft Auto»).

© World modification/ YouTube Capture d'écran GTA

