En pleine crise diplomatique avec ses voisins, le Qatar achète des armes à la Russie

Le Qatar et la Russie ont signé un accord de coopération militaro-technique à l'occasion d'une visite à Doha du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, qui revenait d’un déplacement aux Philippines.

Un accord a été signé le 25 octobre à l'issue d'entretiens entre le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, et le ministre de la Défense qatari, Khaled ben Mohammed al-Atiyyah.

«Les deux ministres [de la Défense] ont signé un accord de coopération militaire et technique», lit-on dans la déclaration du ministère de la Défense du Qatar. Un mémorandum d'entente concernant la coopération dans le domaine de la défense anti-aérienne et les fournitures d'armes a également été signé, d’après le ministère qui n’a pas fourni d’autres précisions.

Selon Moscou, il s'agit de la première visite au Qatar d'un ministre russe de la Défense. Sergueï Choïgou revenait d’ailleurs de Philippines, occasion pour lui de signer un accord de coopération militaire avec ce pays.

Pour le Qatar, c'est le premier accord militaire signé depuis le début en juin d'une crise avec ses voisins arabes. Le Qatar a déjà annoncé un accord de 10 milliards d'euros pour l'achat de F-15 aux Etats-Unis, un accord de 5 milliards d'euros avec l'Italie pour sept navires de guerre et un accord pour l'achat de 24 avions de chasse Typhoon au Royaume-Uni.

Le 5 juin, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran. Le Qatar rejette ces accusations et dénonce une tentative de «mise sous tutelle» par le «quartet» arabe.