«Hillary, s'il te plaît, sois de nouveau candidate !» : Trump prépare son deuxième mandat

Donald Trump a ironisé sur le soutien apporté par Hillary Clinton aux footballeurs s'agenouillant pendant l'hymne américain. Selon lui, ce genre de prise de position lui a permis d'être élu en 2016... et pourrait le faire réélire en 2020.

Le président américain Donald Trump s'est adressé avec ironie le 16 octobre à Hillary Clinton, son ancienne rivale démocrate à la présidentielle de 2016.

«J'espère qu'Hillary sera candidate. Hillary, s'il te plaît, sois de nouveau candidate. Vas-y!», a-t-il lancé lors d'une conférence de presse. Evoquant sa possible candidature pour un second mandat, le chef d'Etat a ainsi laissé entendre qu'il plaçait son principal espoir de réélection dans un retour de Hillary Clinton. Celle-ci a pourtant déjà assuré qu'elle ne briguerait plus de mandat électif à l'avenir.

Donald Trump réagissait en fait à des propos tenus par Hillary Clinton au sujet des joueurs de la ligue professionnelle de football américain qui mettent un genou à terre pendant l'hymne américain avant chaque match. Selon l'ancienne candidate, il s'agirait là d'une protestation «contre le racisme et l'injustice». Ce geste, qui fait couler beaucoup d'encre outre-Atlantique, est perçu par de nombreuses personnes, dont Donald Trump comme antipatriotique.

«Je pense qu'elle a tort (...) et c'est pour cela qu'elle a perdu l'élection», a-t-il affirmé, rappelant qu'il tenait cette génuflexion symbolique pour «un manque de respect pour le drapeau et le pays».

