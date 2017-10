Le président de la Catalogne signe une déclaration d'indépendance, mais la suspend

Après un discours ménageant Madrid et les indépendantistes, Carles Puigdemont a signé, avec d'autres hommes politiques de la région, un document attestant de l'indépendance de la Catalogne, aussitôt suspendu.

Le 10 octobre, après le discours de Carles Puigdemont devant le Parlement catalan, le président de la région et les députés indépendantistes ont signé un document attestant de l'indépendance de la région vis-à-vis de l'Espagne, dont la valeur légale est floue.

«La Catalogne restaure aujourd'hui [10 octobre] son indépendance totale» peut-on lire sur le document, baptisé «Déclaration des représentants de Catalogne», selon Reuters.

Tous les députés indépendantistes signent la declaration d'indépendance un à un pic.twitter.com/HNr77q6BY2 — Sandrine Morel (@sandrinemorel) 10 octobre 2017

Acabem de signar la Declaració d'Independència, sense cap suspensió, tal i com hem demanat nosaltres #senseporpic.twitter.com/rQWlksotBv — CUP #Independència (@cupnacional) 10 octobre 2017

«Nous appelons tous les Etats et organisations internationales à reconnaître la République catalane comme un Etat indépendant et souverain. Nous appelons le gouvernement catalan à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre possible et pleinement effective cette déclaration d'indépendance», peut-on encore lire dans le texte.

Un peu plus tôt, devant le Parlement de la région, Carles Puigdemont avait assuré que la Catalogne avait gagné son droit à l'indépendance, mais que les «effets» du référendum étaient suspendus afin de permettre des négociations avec Madrid.

Le gouvernement espagnol, cité par l'AFP a estimé que le président catalan ne savait pas où il allait. Une réunion extraordinaire du Conseil des ministres doit d'ailleurs avoir lieu le 11 octobre pour évoquer la crise en Catalogne.

