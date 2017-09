Le leader de Daesh al-Baghdadi, présumé mort, réapparaît dans un nouveau message audio

Un nouvel enregistrement audio de 46 minutes non daté et non authentifié du leader de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi a été diffusé en ligne, alors que l'homme avait été annoncé mort il y a plusieurs mois par l'armée russe.

On le pensait mort, mais il serait de retour. Après 11 mois de silence, le leader de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi est réapparu dans un enregistrement audio dans lequel il demande à ses partisans de continuer les combats en Syrie malgré le recul de Daesh dans la région.

Le message a été diffusé par Al-Furqan, le canal d'information du groupe terroriste et traduit par le site américain spécialisé dans la diffusion de messages de groupes terroristes SITE.

Dans ce nouveau message audio non daté, le premier depuis près d'un an, le chef de Daesh aurait fait référence à des conflits géopolitiques récents, notamment les tensions dans la péninsule coréenne et le référendum d'indépendance du Kurdistan irakien. Dans le message, la voix, qui serait présumément celle de Abu Bakr al-Baghdadi, évoque également des négociations de paix sur la Syrie à Astana au Kazakhstan.

Al-Baghdadi y appellerait également les djihadistes à mener des attaques dans le monde entier, affirmant que les pays occidentaux vivaient déjà dans un état de terreur. Il aurait également exhorté les combattants de Daesh à attaquer les médias en Occident. L'enregistrement n'a pas encore été authentifié.

«Nous prenons acte de la bande audio présumément enregistrée par Abu Bakr al-Baghdadi et mettons en place des mesures pour l'examiner. Bien que nous n'ayons aucune raison de douter de son authenticité, nous n'avons pas de confirmation à ce stade», a déclaré à CNN un porte-parole du Bureau du directeur des enquêtes nationales des États-Unis.

Le Washington Post a par ailleurs noté que le message supposait que la ville syrienne de Raqqa, bastion de Daesh dans le pays, aurait été reprise par un groupe armé syrien et non par les forces américaines, ce qui suggérerait que l'enregistrement aurait été fait à l'avance.

Mort ou vivant ? Le mystère reste entier

Le chef du califat islamique autoproclamé en Irak et en Syrie a fait sa première apparition publique au cours de l'été 2014 lorsque le groupe était en pleine avancée sur les territoires des deux pays.

Né Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, l'homme a été détenu brièvement par les forces américaines en Irak en février 2004 avant d'être libéré comme «prisonnier de bas niveau» quelques mois plus tard du centre de détention d'Abu Ghraib.

Le leader terroriste, qui a publié depuis plusieurs fois des messages appelant à l'établissement d'un califat mondial, est devenu la cible principale des forces luttant contre les terroristes de l'EI.

Malgré les rumeurs sur sa mort présumée qui ont largement circulé dans les médias, ni le Pentagone, ni les forces armées irakiennes ou syriennes n'ont jamais confirmé cette information.

Le précédent message audio non authentifié d'Abu Bakr al-Baghdadi avait été publié en novembre 2016, quelques semaines seulement après le début de la bataille pour la libération de Mossoul en Irak.

En juin 2017, le ministère russe de la Défense a déclaré que al-Baghdadi aurait été tué dans un raid aérien dirigé par la Russie près du bastion syrien de l'EI, Raqqa dans le nord de la Syrie le 28 mai. Le raid visait initialement une réunion de responsables de haut rang de Daesh, et où al-Baghdadi aurait été présent.

Cependant, à la fin du mois d'août, le lieutenant-général de l'armée, Stephen Townsend, commandant des forces anti-Daesh, avait déclaré croire qu'al-Baghdadi était toujours en vie.

