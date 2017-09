«Empire le plus criminel» : le président du Venezuela appelle l'armée à se tenir prête face aux USA

Nicolas Maduro a haussé le ton et appelé l'armée vénézuélienne à «huiler» ses fusils après les nouvelles sanctions imposées par les Etats-Unis. Certains ressortissants du Venezuela sont notamment interdits d'entrée sur le territoire américain.

«Nous avons été honteusement menacés par l'empire le plus criminel qui ait jamais existé et nous avons l'obligation de nous préparer pour garantir la paix», a déclaré le président du Venezuela Nicolas Maduro, s'adressant à ses troupe lors d'une cérémonie sur la base aérienne Libertador, à Maracay, dans le nord du pays.

«[Il est nécessaire d']avoir les fusils, les missiles et les tanks bien huilés, préparé [...] pour défendre chaque mètre du territoire en cas de besoin», a-t-il encore ajouté, deux jours après la décision du président américain Donald Trump, le 25 septembre dernier, d'inclure le Venezuela dans une liste de pays subissant des restrictions d'entrée aux Etats-Unis.

Washington avait déjà imposé des sanctions en juillet 2017 au Venezuela et le président américain avait prévenu début août que les Etats-Unis étudiaient plusieurs options, y compris militaires, pour mettre fin à la crise politique que traverse le pays.

«L'avenir de l'humanité ne peut pas être le monde des sanctions illégales, de la persécution économique», a lancé Nicolas Maduro, vêtu d'une chemise vert olive et d'une casquette militaire. Durant la cérémonie, au cours de laquelle le chef d'Etat a demandé à l'armée sa plus grande loyauté, des centaines de militaires ont procédé à des manœuvres terrestres et aériennes, dont le débarquement de troupes et des combats au corps à corps.

