Que fait l'armée chinoise en Afrique ? (VIDEO)

Les premiers exercices militaires de l'Armée populaire de libération chinoise ont débuté à Djibouti. La première base militaire de la marine de la République populaire de Chine en Afrique a été inaugurée en août.

Après des travaux de construction qui ont duré un an, la base militaire de la marine chinoise à Djibouti a été inaugurée en août. Le 25 septembre, les médias chinois ont annoncé la première sortie sur le terrain de ses soldats à l'étranger.

Les exercices, qui ont impliqué plusieurs dizaines de soldats, constituaient la première occasion pour le contingent de sortir de la base pour abattre des cibles à balles réelles et utiliser les véhicules blindés.

Liang Yang, le commandant de la base, s'est félicité de cette première sortie et a précisé que ces exercices visaient à «explorer de nouvelles stratégies d'entraînement».

Pékin veut un pied en Afrique

L'installation militaire de Djibouti est spécifiquement dédiée à la marine chinoise et doit, à terme, servir de base arrière pour fournir en armes et en personnel les missions de sécurisation des côtes yéménites et somaliennes menacées par la piraterie. Ce contingent, qui doit atteindre les 10 000 soldats, restera à Djibouti jusqu'en 2026.

Cette mission militaire doit également accompagner l'essor économique de la Chine en Afrique, une façon pour Pékin de nouer des liens forts avec les populations locales et de s'assurer un accès prioritaire à ce nouveau marché en pleine expansion et aux richesses naturelles du continent.

Djibouti, une zone stratégique très convoitée

A l'instar des Etats-Unis et de la France (depuis 1977), le Japon déploie une stratégie similaire dans la région et maintient également une base à Djibouti depuis 2011. L'armée japonaise a lancé sur place son propre exercice de sécurisation des populations expatriées, après la fin des manœuvres chinoises.

Petit par sa superficie (seulement 23 000 km²), Djibouti est situé à l'embouchure de la mer Rouge, zone de transit importante pour les navires commerciaux et militaires.

