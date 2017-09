Images exclusives de l'appartement du couple de cannibales russes soupçonné de meurtre (VIDEO CHOC)

Natalia et Dmitri Bakshaev conservaient des photos et des morceaux de corps humains à leur domicile, laissant penser à des actes cannibales. Si les médias évoquent une trentaine de victimes, les autorités n'ont pour l'instant confirmé qu'un meurtre.

C'est un fait divers sordide qui a suscité beaucoup d'émoi dans la région russe de Krasnodar avant de provoquer l'engouement des médias du monde entier. Un couple de cannibales présumés a été arrêté le 24 septembre à Krasnodar, après que d'inquiétants éléments ont été recueillis par la police. RT s'est procuré la vidéo de la perquisition de leur appartement.

La pièce, aux allures de véritable taudis, est jonchée de papiers et d'objets, parmi lesquels il est possible de distinguer une photographie laissant apparaître une tête disposée sur un plat et entourée d'oranges. La vidéo montre également les policiers à l'oeuvre, munis de gants en caoutchouc,ramassant un bocal dont le contenu, s'apparentant à de la viande, est difficile à identifier clairement.

ATTENTION, LES IMAGES SUIVANTES PEUVENT FORTEMENT HEURTER LA SENSIBILITE

Selfie, réfrigérateur et autres éléments troublants

Tout a en fait commencé par hasard dans la ville de Krasnodar, que peuplent environ 850 000 âmes, dans le Nord du Caucase, au sud de la Russie. Le 11 septembre dernier, des ouvriers qui effectuent des travaux de voirie trouvent un téléphone portable sur le sol. Dans le dossier où sont stockées les photographies, un selfie retient leur attention : un homme y apparaît... avec une main humaine découpée dans la bouche.

Prévenue, la police parvient rapidement à identifier le sordide gastronome. Il s'agit de Dmitri Bakshaev, un homme de 35 ans. Celui-ci est alors interpellé avec sa compagne Natalia, âgée de 42 ans.

© RT

Selon plusieurs médias russes, les enquêteurs n'auraient pas eu besoin de cuisiner les deux suspects bien longtemps : le couple se serait mis à table, avouant s'adonner au cannibalisme.

Certains médias vont jusqu'à affirmer que Natalia Bakshaev aurait avoué dans la foulée le meurtre de trente personnes depuis 1999, une information qui ne figure pourtant pas dans le communiqué de presse du Comité d'enquête (organe chargé d'instruire les dossiers judiciaires en Russie) pour la région de Krasnodar. «Les autorités ont souligné qu'à l'heure actuelle, il n'existait aucune preuve objective que les détenus soient impliqués dans d'autres meurtres. Les informations publiées dans les médias seront soigneusement vérifiées dans le cadre de l'enquête», écrit par ailleurs le média russe Lenta.

La victime de l'acte de cannibalisme ayant toutefois été identifiée, les enquêteurs font une perquisition. Parvenus dans l'appartement où vivent Natalia et Dmitri Bakshaev, les forces de l'ordre découvrent alors une véritable porcherie. Mais le manque d'hygiène dans lequel les deux individus semblent filer le parfait amour est loin d'être la plus grosse surprise qui attend les enquêteurs : le réfrigérateur leur réserve le choc le plus violent.

Des morceaux de corps y sont entreposés dans de la saumure. Divers morceaux de viande de nature non-identifiée sont également saisis et confiés à des médecins légistes, chargés de savoir s'ils appartiennent ou non à des êtres humains.

Il est donc pour l'instant difficile d'établir avec certitude le nombre de victimes du couple. Seule certitude jusqu'ici : Dmitri Bakshaev aurait bien assassiné et démembré une femme, qu'il avait rencontré au cours d'une soirée alcoolisée. Il faudra attendre que l'enquête, qui se poursuit, livre ses conclusions, pour connaître les ressorts de cette ténébreuse affaire.

Lire aussi : Un journaliste de CNN mange un cerveau humain dans son émission (IMAGES CHOC)