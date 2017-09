Pékin va limiter ses exportations de pétrole vers Pyongyang, après la dernière résolution de l'ONU

Après l'adoption par l'ONU d'une résolution visant à punir Pyongyang pour son essai nucléaire du 3 septembre, la Chine, premier fournisseur de pétrole de la Corée du Nord, va plafonner certains échanges commerciaux.

Le ministère chinois du Commerce a déclaré dans un communiqué publié le 23 septembre que le pays allait plafonner ses exportations de pétrole raffiné vers la Corée du Nord, à 500 000 barils pour la période allant du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année 2017. Les importations nord-coréennes de textiles seront, elles aussi, limitées, pour se conformer à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

Présentée par les Etats-Unis qui voulaient punir la Corée du Nord de son essai nucléaire du 3 septembre, cette résolution plafonne les exportations de produits pétroliers raffinés à destination de Pyongyang tels que l'essence ou le diesel à 2 millions de barils par an.

Les dernières sanctions de l'ONU imposent pour la première fois des restrictions à l'approvisionnement en produits pétroliers à la Corée du Nord, pauvre en hydrocarbures.

Depuis des années, la Chine, premier fournisseur et principal «protecteur» diplomatique de Pyongyang, n'a pas communiqué de chiffres sur les quantités d'hydrocarbures qu'elle fournit à la Corée du Nord. Mais selon la mission des Etats-Unis à l'ONU, Pékin fournirait à Pyongyang quelque quatre millions de barils par an de brut et 4,5 millions de barils de produits raffinés

Les prix à la pompe dans la capitale nord-coréenne ont grimpé d'environ 20% au cours de ces deux derniers mois, alors que l'escalade diplomatique se poursuit entre la Corée du Nord et Washington.

