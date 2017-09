L'emblème des FARC de Colombie ne ressemble plus à ça

A l'heure où les anciens chefs des Farc déposent les armes pour se reconvertir dans la vie politique, l'ex-guérilla marxiste a décidé de changer de nom et d'adopter un symbole nettement mois guerrier pour convaincre les électeurs colombiens.

Les membres de l'ex-guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie – les fameuses FARC –, réunis en congrès, ont opté le 31 août pour un nouveau nom et un nouvel emblème. Leur but : marquer leur renoncement à la lutte armée et leur entrée en politique... et l'on peut dire que le changement est radical.

Sur le nouveau logo de ce qui est désormais le parti Force alternative révolutionnaire commune (FARC toujours), les kalachnikovs entrecroisées révolutionnaires sur fond de couleurs nationales ont laissé place à une rose avec, en son sein, une étoile rouge.

© HO / FARC Press Office Source: AFP Nouveau logo du parti Farc.

Un choix floral qui n'est pas sans rappeler la «rose au poing» du Parti socialiste (PS) français, adoptée à partir de 1970.

Logo du PS (2016)

La rose est d'ailleurs utilisée par de nombreux partis de gauche à travers le monde, comme par exemple le Parti travailliste au Royaume-Uni.

Logo officiel du Parti travailliste britannique.

Plus récemment, en France, le Front national avait surpris en optant pour une rose sans épines bleue, et non pas rose, pour sa campagne présidentielle malheureuse de 2017.





Rose de Marine Le Pen pour sa campagne de 2017

Une paix avec les FARC auréolée d'un prix Nobel

La paix signée entre les FARC et le président Juan Manuel Santos en novembre 2016, qui a pourtant valu à ce dernier le prix Nobel de la paix, est loin de faire l'unanimité en Colombie.

L'opposition au gouvernement, dirigée par le sénateur et ex-président Alvaro Uribe, avait notamment boycotté le vote de la paix (adoptée de ce fait par 75 voix pour et 0 contre) au Parlement.

Le conflit colombien dure depuis 1964 et implique les forces de l'ordre, des paramilitaires d'extrême droite et des guérilleros, dont ceux de l'Armée de libération nationale (ELN), en pourparlers de paix depuis février 2017. Il a fait plus de 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés.

