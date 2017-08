Attentats de Catalogne : les quatre suspects encore en vie inculpés pour assassinats terroristes

Les quatre hommes encore vivants de la cellule djihadiste responsable des attaques meurtrières de Catalogne, ont été inculpés pour assassinats terroristes. D'eux d'entre eux accusent l'imam Abdelbaki Es Satty d'être le cerveau des attentats.

Présentés ce 22 août à un juge en charge de l'enquête sur les attentats meurtriers de Catalogne qui ont fait 15 morts, les quatre suspects encore en vie d'une cellule djihadiste de douze personnes, ont été inculpés d'assassinats de nature terroriste.

L'un d'eux, Mohamed Houli Chemlal, âgé de 21 ans, a reconnu devant un juge que le groupe djihadiste auquel il appartenait, voulait commettre une attaque «de plus grande ampleur» que la double attaque de Barcelone et Cambrils. Plus précisément des monuments étaient visés.

Deux autres suspects ont confié à la justice que l'imam Abdelbaki Es Satty, soupçonné d'avoir radicalisé les auteurs de ces attentats mais décédé dans l'explosion d'une maison à Alcanar, était le «cerveau» des attentats, d'après une source citée par Reuters.

Les quatre suspects ont été mis en examen notamment pour «appartenance à une organisation terroriste, assassinats terroristes, possession d'explosifs».

Lire aussi : Younès Abouyaaqoub, l'auteur présumé de l'attentat de Barcelone, a été abattu