L’aviation russe a intercepté des appareils espions à huit occasions en une semaine

Selon le ministère de la Défense russe, ces derniers temps les forces aériennes du pays interceptent régulièrement des appareils de reconnaissance étrangers survolant les abords des frontières de la Fédération.

Des avions de chasse de l’aviation russe ont effectué huit manœuvres d’interception d'avions espions étrangers, au cours des huit derniers jours, près des frontières de la Fédération de Russie, selon les informations publiées le 18 août par le service de presse du ministère russe de la Défense.

Les militaires ont rapporté que 16 avions-espions au total avaient effectué des missions de reconnaissance dans cette zone frontalière durant cette période, sans pour autant avoir violé l’espace aérien russe.

Dans le même temps, la Suède, l’Allemagne, l’Ukraine et les Etats-Unis ont effectué des vols de surveillance au-dessus du territoire russe dans le cadre du traité international «Ciel ouvert».

Signé à Helsinki en 1992 et ratifié plus tard par Moscou et Washington, le traité «Ciel ouvert» prévoit des vols non-armés de surveillance sur la totalité du territoire des Etats participants par les autres Etats signataires du document. Le traité, qui vise à renforcer la coopération et la confiance entre ses signataires, compte actuellement 34 Etats membres.