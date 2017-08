Pour la Russie, les Etats-Unis ont échoué en Afghanistan et doivent en retirer leurs troupes

Estimant que l’armée américaine n'a pas été «capable de faire grand-chose» en Afghanistan, Moscou propose qu'elle s'en retire, d’après un diplomate russe.

«Moscou n’a jamais pressé les Etats-Unis de retirer leurs troupes d’Afghanistan. Mais étant donné que l’armée américaine n’est pas capable de faire grand-chose, elle devrait se retirer d’Afghanistan», a déclaré Zamir Kaboulov qui dirige au ministère russe des affaires étrangères le département des relations entre la Russie et ce pays. «La campagne américaine en Afghanistan a échoué. L’Afghanistan peut devenir la pépinière du terrorisme international. En fait, c'est déjà partiellement le cas», a déclaré le diplomate dans une interview au journal Izvestia.

Le journal USA Today avait affirmé que la Maison Blanche serait en train d’envisager d’envoyer dans ce pays des mercenaires pour remplacer les troupes régulières qui s’y trouvent maintenant. Ce projet des Etats-Unis de «privatiser» sa campagne afghane inquiète également la partie russe.

«Les Etats-Unis sont désespérés, et les projets de remplacer les troupes régulières par des mercenaires sont une absurdité. Cela n'aboutira à rien de bien», a estimé Zamir Kaboulov.

Lire aussi : Washington dépense 93 millions de dollars en camouflage inutile aux soldats afghans

D’après les informations de USA Today, la Maison Blanche pourrait envoyer en Afghanistan près de 5 500 militaires et 90 avions opérés par des sociétés privées, contre près de 8 400 soldats américains qui se trouvent actuellement dans le pays. Le journal cite comme source Erik Prince, le fondateur de Blackwater, l’une des plus grandes sociétés de sécurité américaines. Cette société et ses différentes incarnations Xe Services et Academi demeurent les premiers prestataires du Pentagone en termes de sécurité privée, bien que certains de leurs employés aient été condamnés pour avoir massacré des civils dans le cadre d’une mission en Irak, en 2007.

Lire aussi : Des milliers d'Afghans poussés à l'exil par Daesh, les Taliban et les frappes américaines

Depuis l'invasion de 2001 lancée en Afghanistan après l'attentant du 11 septembre, Washington aurait, selon les estimations, dépensé 700 milliards de dollars en assistance militaire et économique à Kaboul et en aide à la reconstruction du pays. Des sommes colossales qui, semble-t-il, sont loin d'avoir permis de garantir à l'Afghanistan une sécurité et une stabilité durables.

Lire aussi : 1 662 morts et 3 581 blessés : record de victimes civiles en Afghanistan depuis janvier