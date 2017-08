Le but le plus stupide ? Une équipe de foot estonienne marque contre son camp en 14 secondes (VIDEO)

Le club de football estonien de Paide Linnameeskond pourrait entrer dans l'histoire après avoir encaissé un but contre son camp au bout de quelques secondes de jeu seulement, et ce sans que l'équipe adverse n'ait touché la balle.

Alors que le coup d'envoi entre le Paide Linnameeskond et le FC Levadia Tallinn, en première division estonienne, venait tout juste d'être sifflé, les joueurs de Paide ont commis une énorme boulette. Après quelques passes en retrait plus ou moins inutiles entre les défenseurs et le gardien, le ballon a atterri directement dans les filets du camp de Paide, sans que les joueurs adverses ne l'aient même effleuré...

L'équipe de Paide Linnameeskond a finalement perdu le match sur le score de 3-1.

Ce club avait déjà acquis une certaine réputation (plus glorieuse, cette fois) en juillet 2015, après avoir gagné un match en Coupe d'Estonie contre une équipe amatrice de 8e division par le score improbable de ... 31-0 ! Et ce, après avoir mené 19-0 à la mi-temps.

Lire aussi : Le but le plus ridicule du monde ? Un défenseur turc embrasse son gardien et marque contre son camp