Opérationnel dès 2018, le nouvel avion de chasse russe de cinquième génération sera baptisé Su-57

La Défense russe a dévoilé le nom du premier avion militaire russe de cinquième génération. Le chasseur polyvalent Sukhoi Su-57, concurrent direct des F-22 et F-35 américains, intégrera l’arsenal de l’armée russe en 2018.

«La décision est prise, l’avion a reçu son nom, comme un nouveau-né. Nous allons l’appeler Su-57», a déclaré le général-colonel Viktor Bondarev, commandant des forces aériennes russes, dans une interview à la chaîne russe Zvezda.

Selon lui, l’armée russe commencera à recevoir les premiers Su-57 dès 2018. Auparavant, Iouri Slioussar, le président de la Corporation de constructions aéronautiques unie (OAK) russe avait expliqué que 13 exemplaires de ces nouveaux chasseurs seraient livrés dans un premier temps. Le ministère russe de la Défense pourrait en commander jusqu’à 200.

Le projet de développement de cet appareil, le premier avion militaire conçu de A à Z en Russie depuis la chute de l’URSS, était auparavant connu sous les dénominations de «PAK FA» et T-50. Le chasseur a effectué son premier vol en 2010, avant d'être présenté au public un an plus tard lors du MAKS (salon aéronautique et spatial de Moscou).

Le coût d’un chasseur polyvalent Su-57, concurrent direct des avions militaires américains F-22 et F-35, est annoncé à 50 millions de dollars. Pour le moment, le PAK-FA est équipé de deux moteurs AL-41F1 qui lui permettent d’atteindre une vitesse maximale de 2 600 km/h. Il aura une autonomie de vol de 5 500 kilomètres.

Le Su-57 sera aussi équipé d'une technologie furtive de pointe lui permettant de ne pas être détecté par les radars et armé d'un canon 9-A1-4071K de calibre 30 mm, d'une portée de 1 800 mètres et d'une cadence de 1 800 coups par minute.

Le moteur de la prochaine version de ces appareils, nommée «Type 30» et toujours en développement, devrait permettre aux Su-57 d'atteindre une vitesse supérieure, pour une consommation de carburant moindre.

