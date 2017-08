Israël: des juifs français défilent à Hébron contre la décision de l'Unesco favorable à la Palestine

Près d'un millier de juifs français se sont rassemblés dans la ville d'Hébron en Cisjordanie pour célébrer les 50 ans de la guerre des Six Jours. Ils protestaient contre la décision de l'Unesco de considérer la ville comme un site palestinien.

Pour les 50 ans de la guerre des Six Jours qui a conduit au placement sous contrôle israélien de la ville d'Hébron, en Cisjordanie, près d'un millier de juifs français ont défilé dans les rues au rythme de musiques religieuses juives, selon des informations rapportées par le Jerusalem Post. «C'est le type d'événement dont seuls les Français ont le secret», a déclaré au journal Yigal Naouri, qui avait déjà participé au même rassemblement lors de sa première édition en 1987.

Cette année, l'événement était organisé par une association franco-israélienne nouvellement créée et appelée «Israel is Forever» («Israël vivra pour toujours»). Ambiance festive, mais aussi largement revendicatrice : les manifestants ont en effet profité du défilé pour protester contre le vote du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco le mois dernier, qui a inscrit la vieille ville d'Hébron (y compris la partie où sont installés les colons juifs) au patrimoine mondial de l'humanité, en tant que site palestinien. Une décision qui avait provoqué l'ire du gouvernement israélien, qui l'avait qualifiée de «délirante», ajoutant que «l'Histoire glorieuse du peuple juif en Israël a[vait] commencé à Hébron».

«La décision méprisable de l'Unesco a complètement ignoré le lien historique du peuple juif avec la ville où nos ancêtres sont enterrés», a lancé aux manifestants du 10 août David Bitan, membre du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et d'adresser un message aux juifs de France qui hésiteraient à venir s'installer en Israël : «Cela renforce le besoin et l'importance de votre présence ici. Il n'y a pas de moment plus symbolique que celui-là, pour faire appel à ceux d'entre vous qui n'ont pas encore immigré en Israël et leur dire qu'il est désormais temps de rentrer à la maison, la seule véritable demeure de tous les Juifs.»

Les manifestants voulaient également exprimer leur solidarité envers 15 familles de colons de Hébron qui se sont installées illégalement dans une structure de trois étages appelée Beit Hamachpela, le mois dernier. Les familles tentent actuellement d'enregistrer leur demande d'achat de propriété auprès de l'Administration civile locale.

Forte d'une population d'environ 200 000 Palestiniens, Hébron abrite également quelques centaines de colons israéliens. Ces derniers sont retranchés dans une enclave, protégée par des soldats près du lieu saint que les juifs appellent tombeau des Patriarches, et les musulmans mosquée d'Ibrahim.

Les Palestiniens estiment pour leur part que le site est menacé en raison d'un accroissement des actes de vandalisme contre des propriétés palestiniennes de la vieille ville. Des actes qu'ils attribuent aux colons israéliens.

