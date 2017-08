Un drone iranien frôle un avion de chasse américain dans le Golfe persique

Au-dessus des eaux internationales, un chasseur de l'armée américaine qui s'apprêtait à se poser sur son porte-avions a dû éviter un drone iranien qui s'en était approché. La Navy a qualifié l'incident de «dangereux et non professionnel».

Un chasseur-bombardier de l'aéronavale américaine a dû faire une brusque manœuvre pour éviter un drone iranien qui s'en est approché à une trentaine de mètres alors qu'il tentait de se poser sur un porte-avions, selon la marine américaine.

L'incident s'est déroulé dans l'espace aérien international alors que le F/A 18E Super Hornet américain était en phase d'approche du porte-avions USS Nimitz, d'après un porte-parole de la marine, le capitaine de frégate, Bill Urban.

La Navy a qualifié la manœuvre iranienne de «dangereux et non professionnel», la phase d'approche et l'atterrissage sur un porte-avions étant toujours très délicats.

Selon le capitaine de frégate, il s'agit du treizième incident «dangereux et non professionnel» depuis le début de l'année dans ce secteur.

Le 25 juillet, un patrouilleur de la marine américaine avait tiré des coups de semonce contre un vaisseau iranien du corps des Gardiens de la révolution islamique, ce dernier s'en étant approché à moins de 140 mètres.