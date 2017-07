Des pilotes créent la polémique en laissant un enfant piloter un avion d'Air Algérie (VIDEO)

Répondant à la demande d'une association d'aide aux orphelins, deux pilotes de la compagnie nationale Air Algérie ont laissé un enfant piloter leur avion en plein vol. Filmée dans le cadre d'un reportage, la scène a provoqué leur mise à pied.

La compagnie aérienne Air Algérie fait face à un scandale après que deux de ses pilotes ont autorisé un enfant à prendre les commandes d'un avion en plein vol. Dans le cadre de l'initiative d'une association d'aide aux orphelins, l'équipage avait accepté de laisser entrer un petit garçon dans le cockpit. Assis sur le siège du commandant de bord et avec l'aide du pilote, ce dernier avait alors été filmé par les caméras d'Al Bilad TV en train de toucher les commandes en plein vol, pour les besoins d'un documentaire. On peut d'ailleurs y voir le commandant de bord expliquer que l'enfant a pris des caps à gauche et à droite lors d'un vol de croisière de cet ATR 72 qui ralliait Alger à Setif.

La compagnie nationale Air Algérie aurait suspendu les deux pilotes responsables de cette initiative dont elle précise qu'elle était «personnelle», selon Algérie 360. Elle estime en effet que cette démarche est «irresponsable» et qu'elle aurait pu mettre la vie des passagers en péril.

