Ligne droite pour les Jeux 2024 à Paris après l'accord du CIO avec Los Angeles

La ville de Los Angeles a passé un accord avec le CIO pour organiser les Jeux olympiques de 2028, a confirmé à l'AFP un responsable municipal, ce qui ouvre la voie à la tenue des Jeux à Paris en 2024.

L'accord a été rendu possible par la décision du Comité international olympique (CIO) d'attribuer simultanément deux éditions des Jeux, en juillet dernier. Paris a déjà organisé les Jeux en 1900 et en 1924. Los Angeles en 1932 et en1984.

Détails à suivre...