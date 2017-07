Coupes budgétaires : la police ne sera pas en mesure d'assurer la sécurité des JO, selon un syndicat

Alors que le Comité international olympique a désigné Paris pour organiser les Jeux olympiques 2024, un syndicat de la police nationale dénonce un manque flagrant de moyens et d’effectifs pour protéger l’événement.

«Dans son état actuel, la police ne pourra pas sécuriser le quotidien, assurer une vigilance antiterroriste et en plus, sécuriser un événement international de ce type». C’est le cri d’alarme poussé le 11 juillet par le syndicat de la police nationale UNSA, à propos de l'organisation des Jeux olympiques 2024 par la ville de Paris.

La France décroche les JO. La police n'est pas prête pour cela. pic.twitter.com/ZG4z7oWoXY — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) 12 juillet 2017

En cause, les coupes budgétaires annoncées par le gouvernement et que le syndicat dénonce avec véhémence dans son communiqué publié sur Twitter.

En effet, l'annonce de coupes à hauteur de 526 millions d'euros dans le budget 2018 du ministère de l'Intérieur par Gérald Darmanin inquiète fortement les syndicats de police.

«C'est surprenant et totalement incompréhensible», a commenté auprès de l'AFP, Patrice Ribeiro, du syndicat Synergie-Officiers tandis que Céline Berthon, secrétaire générale du Syndicat national des commissaires de police, a fait part de sa «surprise et de son immense inquiétude».

«Soit il s'agit d'économiser sur les moyens donnés à la police et donc, de la rendre un peu plus inopérante, soit il s'agit d'économiser sur les salaires ou carrières des agents et donc d'engager un bras de fer historique avec les policiers, ce qui ne garantit en rien leur collaboration pacifique», explique le communiqué de l'UNSA.

