Entre rap et motos, des prêtres russes passent sur YouTube pour mieux séduire les jeunes (VIDEO)

Des prêtres orthodoxes arrivent sur YouTube pour permettre aux jeunes russes de découvrir les personnalités inédites qui se cachent au sein du clergé.

Un nouveau projet «Prêtre-blogueur» sera lancé en Russie au mois d’août, a annoncé à RT Nadejda Zemskova, à l’origine de l’initiative. Des prêtres de l’église orthodoxe vont ainsi se mettre à publier des vidéo sur YouTube. «Ce sera une nouvelle chaîne YouTube où nous allons présenter aux spectateurs des hommes de Dieu admirables. Nous avons des prêtres jumeaux, des motards, des informaticiens et même un prêtre rappeur», a raconté Zemskova.

«Notre objectif est de montrer que les prêtres sont très ouverts, qu'ils savent communiquer avec les jeunes, et qu’ils sont eux-mêmes jeunes et modernes !» a-t-elle expliqué.

La principale thématique de cette nouvelle chaîne sera l’amour, selon Nadejda Zemskova. Les prêtres veulent exprimer leur point de vue sur les relations entre hommes et femmes, et que évoquer leur vie privée.

En février 2017, avait déjà été lancée la première messagerie orthodoxe en Russie «PravJizn Telegramm». Grâce à cette applications, disponible en huit langues, les paroissiens peuvent s’échanger des messages et des fichiers, mais aussi s'inscrire aux fils d’actualités de leur église ou d’un monastère, adresser des messages aux prêtres, collecter des dons, etc.

En plus, les religieux peuvent poser des questions sur la spiritualité et obtenir des réponses des prêtres connus en direct dans le cadre du projet «Prêtre en ligne». Lancé en 2011, le site lance regulièrement des retransmissions avec des personnalitées éminentes de l'Eglise orthodoxe et publie des vidéos insolites.