Norvège : grâce à une collecte en ligne, le «pénis du troll» a retrouvé toute sa vigueur

C'est un bloc de 10 tonnes tendu vers le ciel qui fait la fierté de la commune d'Eigersund en Norvège : le «pénis du troll», après avoir été vandalisé, vient d'être restauré grâce à une cagnotte lancée sur un site de financement participatif.

Le 7 juillet, le «Trollpikken» (pénis du troll) a récupéré la place qui était la sienne, au flan d'une falaise de la commune de Eigersund, dans le Sud-Ouest de la Norvège, à plus de 12 mètres de hauteur. La protubérance rocheuse d'une dizaine de tonnes est de nouveau insolemment dressée vers le ciel et régale derechef la vue des touristes et locaux, rapporte l'AFP.

Très apprécié des habitants de la région, dont il était devenu l'une des plus grandes fiertés, le «pénis du troll» avait en effet été retrouvé en contrebas de son emplacement naturel le 24 juin dernier. Des traces suspectes dans la roche avaient permis de conclure à un acte de vandalisme. Militantisme pudibond ou acte de jalousie ? Nul ne le sait, même si l'enquête, dans le cadre de laquelle un individu a été entendu par la police, se poursuit.

Sans attendre, une collecte avait alors été lancée sur un site de financement participatif, afin de réparer au plus vite les dommages causés par la terrible castration. Plus de 227 000 couronnes avaient été récoltées (soit 24 000 euros environ). De quoi permettre au gros caillou de retrouver sa vigueur perdue.

