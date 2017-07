Conférence de presse de Vladimir Poutine à l’issue du sommet du G20

Alors que le sommet du G20 touche à sa fin à Hambourg, Vladimir Poutine a dressé le bilan des résultats de cette rencontre devant la presse.

A l'issue d'un G20 riche en rencontres diplomatiques, le président russe a partagé lors d'une conférence de presse ses impressions sur les avancées entrevues avec ses partenaires. Et en premier lieu avec les Etats-Unis, ce sommet ayant été le théâtre de la première rencontre entre le maître du Kremlin et le président américain Donald Trump. Une entrevue de plus de deux heures décrite comme un franc succès côté américain, ce qu'a confirmé Vladimir Poutine en affichant sa confiance sur une amélioration de la relation avec Washington.

Les deux chefs d'Etat ont en outre convenu du besoin de disposer d'une coopération pour améliorer la cybersécurité mondiale, Vladimir Poutine liant ce projet à la nécessité d'éviter les «ingérences».

Sur le dossier syrien, le président russe a estimé que les Etats-Unis étaient devenus «plus pragmatiques». «Il y a une compréhension [mutuelle] que si on unit les efforts, nous pourrons faire beaucoup», a-t-il notamment déclaré.

