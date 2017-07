Sergueï Lavrov : «Moscou et Washington ont décidé d'un cessez-le-feu pour la Syrie»

Après la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump au sommet du G20, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé qu'un cessez le feu avait été décidé pour le sud-ouest de la Syrie. Il rentrera en vigueur le 9 juillet.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré aux journalistes, que Vladimir Poutine et Donald Trump avaient abordé les questions de la Syrie, de l'Ukraine et de la cybersécurité dans une discussion «très dense et fructueuse».

Sur la Syrie

«Le 7 juillet, à Oman en Jordanie, des experts russes, américains et jordaniens ont convenu de la création d'une zone de désescalade dans le sud-ouest de la Syrie», a ajouté Sergueï Lavrov. Dans cette zone, un cessez-le-feu sera mis en place de 0h à 12h (heure de Damas). Il rentrera en vigueur à partir du 9 juillet, a fait savoir le chef de la diplomatie russe.

Moscou et Washington ont pris la responsabilité que ce cessez-le-feu soit pleinement respecté par toutes les parties présentes dans le conflit syrien et que l'aide humanitaire puisse être acheminée dans la zone. Le dialogue entre l'opposition syrienne présente sur place et le centre d'intelligence qui se trouve en Jordanie devra également être établi.

Les forces de sécurité russes, en coordination avec les forces américaines et jordaniennes assureront le bon fonctionnement de ce cessez-le-feu, a expliqué Sergueï Lavrov, ajoutant que tous avaient convenu que la mise en place du cessez-le-feu devrait se faire dans le respect total de la souveraineté de la république arabe syrienne.

Sur l'Ukraine

Le conflit ukrainien a également été au centre de la discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Aussi, Sergueï Lavrov a fait savoir que Washington avait désigné un représentant pour le règlement de la crise en Ukraine dans le respect des accords de Minsk.

Le représentant américain travaillera en coordination avec un homologue russe sur la question, afin de poursuivre le travail sur la recherche d'une pacification de la situation, tel que cela est prévu par le format Normandie. Les représentants américain et russe pour la question ukrainienne devraient se rencontrer à Moscou dans les plus brefs délais, selon Sergueï Lavrov.

Sur la cyber-sécurité

Les présidents russe et américain ont également discuté de la question de la cyber-sécurité, «un thème extrêmement important et risqué» puisqu'il inclut des sphères telles que la menace terroriste, le crime organisé et les délits de société sur Internet tels que la pédopornographie et les sites incitant au suicide notamment.

Le président américain a également rappelé qu'aux Etats-Unis, la rumeur d'une ingérence russe dans les élection américaines de novembre 2016 continuait d'être entretenue par certains milieux, bien qu'aucune preuve de cette prétendue ingérence n'ait jamais été établie.

Aussi, pour lutter contre toutes ces sphères touchant à la cybersécurité, un groupe de travail bilatéral devra être mis en place, d'après Sergueï Lavrov.

