La sixième Conférence internationale sur l'éducation physique et le sport ouvrira ses portes à Kazan

Du 13 au 15 juillet 2017, la Russie accueillera les ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport à Kazan, dans le cadre de la sixième Conférence internationale sur ce thème (MINEPS VI).

La sixième Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport (MINEPS VI) se tiendra cette année en Russie, dans la ville de Kazan, du 13 au 15 juillet 2017. Selon l'UNESCO, 195 Etats membres de cette dernière ainsi que les représentants d'organisations internationales sportives y prendront part.

L'objectif de MINEPS VI, d'après ses organisateurs, est d'évaluer les tendances internationales dans le domaine du sport et d'identifier les problèmes stratégiques de la politique internationale sportive, en accordant une attention particulière aux recommandations de l'UNESCO énoncées dans la Charte internationale de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport et la Déclaration de Berlin.



La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a salué l'organisation de cette conférence, en soulignant l'importance que revêtent, selon elle, les événements sportifs pour «le développement du dialogue interculturel, de la tolérance et de la compréhension mutuelle».

Lire aussi : Un premier coup d’œil sur les stades qui accueilleront le mondial 2018