La Russie prolonge jusqu'à fin 2018 l'embargo sur les produits alimentaires occidentaux

Le président russe Vladimir Poutine a prolongé jusqu'à la fin 2018 l'embargo alimentaire russe imposé aux pays occidentaux en raison de la crise ukrainienne, selon un décret présidentiel publié le 30 juin.

Le décret signé par le président russe ordonne de prolonger «jusqu'au 31 décembre 2018 [...] afin de défendre les intérêts nationaux russes» l'interdiction de l'importation de la plupart des produits alimentaires des pays occidentaux, principalement de l'UE, qui ont pris des sanctions contre Moscou après que la Crimée avait été rattachée à la Russie en 2014. Depuis ce temps, l'embargo a été prolongé à deux reprises, répondant à la prolongation des sanctions économiques européennes.

Le 28 juin, l'UE a prolongé de six mois les sanctions contre la Russie, jusqu'au 31 janvier 2018, faute d'avancement dans la mise en œuvre des accords de Minsk devant permettre une trêve des combats et un dialogue politique entre les rebelles et le gouvernement ukrainien.

Détails à suivre...