Des cuirassés et sous-marins russes pilonnent des postes de commandement et dépôt d'armes de Daesh

Le ministère russe de la Défense a annoncé que deux navires de guerre et un sous-marin de la marine russe avaient lancé six missiles de croisière de type Kalibr contre les positions de Daesh en Syrie depuis les eaux de Méditerranée orientale.

Dans la matinée du 23 juin, le ministère de la Défense russe a publié un communiqué selon lequel, les frégates Amiral Essen et Amiral Grigorovitch et le sous-marin Krasnodar de la marine russe avaient lancé six missiles de croisière de type Kalibr contre des positions de Daesh en Syrie depuis les eaux de Méditerranée orientale.

Les missiles ont détruit des postes de commandement des terroristes et d'importants dépôts d'armes dans la province syrienne de Hama. L'aviation russe a, ensuite, frappé les positions des djihadistes qui n’avaient pas été touchés par les missiles, lit-on dans le communiqué.

Le ministère de la Défense a précisé avoir prévenu, notamment, la Turquie et Israël en amont de cette opération.

La semaine dernière, les terroristes de Daesh ont essayé à plusieurs reprises de quitter la ville assiégée de Raqqa et de prendre la direction de Palmyre, mais leurs mouvements étaient surveillés par le renseignement russe.

