Algérie : trois islamistes armés tués par l'armée

L'armée algérienne a annoncé le 17 juin avoir tué trois islamistes armés et en avoir capturé plusieurs autres lors d'une opération dans l'est de l'Algérie qui est toujours en cours.

L'opération de l'armée et de différents corps de sécurité à Constantine et Skikda (est du pays), lancée le 11 juin, a permis l’élimination de trois terroristes, la capture de trois autres et de huit éléments de soutien aux groupes criminels, et la reddition d’un autre terroriste, selon un communiqué du ministère algérien de la Défense publié dans la soirée du 17 juin.

Des armes, une quantité de munitions et de l'argent ont été notamment récupérés lors de cette opération.

Plus de 40 islamistes armés ont été tués depuis le début de l'année par l'armée dans les régions montagneuses de l'Est, selon des bilans officiels.

Les autorités algériennes utilisent le mot «terroriste» pour désigner les islamistes armés qui sont actifs dans le pays depuis le début des années 1990.

Les violences attribuées à des islamistes armés, qui ont ensanglanté l'Algérie durant les dix années de guerre civile (1992-2002), ont considérablement baissé dans le pays mais des groupes restent actifs et s'en prennent généralement aux forces de sécurité.

