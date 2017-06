«Ça aurait pu être pire» : les terroristes de Londres avaient tenté de louer un camion de 7,5 tonnes

Rachid Redouane, Youssef Zaghba et Khuram Shazad Butt, les trois auteurs de l'attaque terroriste du 3 juin à Londres avaient tenté de se procurer un camion de 7,5 tonnes en location sur internet, mais leurs possibilités de paiement étaient limitées.

La police britannique vient de révéler que les auteurs de l'attaque terroriste du 3 juin sur le pont de Londres avaient tenté de se procurer un camion de 7,5 tonnes en location pour commettre leur acte. S'ils y étaient parvenus, les conséquences de l'attentat «auraient pu être pires» selon la section antiterroriste de la police de Londres.

«De manière préoccupante, il semble que [Khuram Shazad] Butt [l'un des trois terroristes] ait tenté de louer un 7,5 tonnes en ligne le matin de l'attaque», a déclaré au Guardian Dean Haydon, commandant à la tête de la section antiterroriste de la police métropolitaine de Londres. «N'ayant pu fournir les garanties de paiement nécessaires, sa demande de location a été rejetée», a-t-il ajouté.

Les trois hommes se sont alors rabattus sur une solution plus accessible, louant un utilitaire Renault dans une agence de location de Romford, dans l'Est de Londres. Ils ont pris soin de le remplir le véhicule de sacs de gravier afin de l'alourdir et d'augmenter la force de l'impact sur les victimes qu'ils comptaient faucher.

Rachid Redouane, Youssef Zaghba et Khuram Shazad Butt ont foncé sur des passants le 3 juin au soir sur le pont de Londres, tuant trois personnes, avant d'abandonner leur véhicule et d'attaquer des passants à l'aide de couteaux. Au total, huit personnes ont perdu la vie dans l'attaque, et 48 autres ont été blessées.

