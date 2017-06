Des images de vidéosurveillance montrent les terroristes de Londres abattus par la police (VIDEO)

Des images provenant de caméras de sécurité sont apparues en ligne, montrant la police de Londres se précipiter pour abattre les trois terroristes après leur attaque sur le London Bridge et à Borough market.

Dans une vidéo sans son, enregistrée à partir de caméras de sécurité le soir de l'attaque terroriste à Londres le 3 juin dernier, on voit les trois terroristes se précipiter sur un passant pour le poignarder. Quelques instants plus tard, une voiture de police arrive sur les lieux et trois officiers armés de fusils mitrailleurs en sortent en courant. Ils sont immédiatement rejoints par un autre véhicule.

La police tire sur les terroristes qui refusent de se rendre. L'un d'entre eux se dirige vers un officier qui, avec ses collègues, continue de tirer jusqu'à ce que le suspect finisser par tomber au sol, immobile.

Attention : les images ci-dessous peuvent heurter la sensibilité

Le 3 juin dernier, trois terroristes, Rachid Redouane, Youssef Zaghba et Khuram Butt ont foncé dans la foule à bord d'une camionnette lancée à grande vitesse sur le pont de London Bridge, en plein centre ville de la capitale britannique.

Après avoir fauché plusieurs passants, les terroristes ont abandonné leur véhicule et se sont précipités à pied vers un restaurant voisin où ils ont poignardé plusieurs personnes.

Huit personnes ont été tuées et 48 ont été blessées dans l'attaque. La police a annoncé que les assaillants avaient été abattus huit minutes après leur passage à l'acte. L'attentat a été revendiqué par l'Etat islamique.

