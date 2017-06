QatarCrisis : des puissances régionales appellent au dialogue

L'Arabie saoudite et ses alliés ont annoncé avoir rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar, accusé de «soutenir le terrorisme». Les Etats-Unis, l'Iran et la Turquie ont appelé au dialogue et à la normalisation des relations.

L'Arabie saoudite et ses alliés ont rompu avec le Qatar qu'ils accusent de soutenir le «terrorisme», provoquant une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient, quinze jours après un appel de Donald Trump à l'unité des Arabes face à l'extrémisme. Le Qatar a réagi avec colère à cette décision annoncée à l'aube, accusant ses voisins du Golfe de vouloir le mettre «sous tutelle» et de l'étouffer économiquement.

Cette rupture des relations diplomatiques avec le Qatar intervient deux semaines après une visite à Ryad du président des Etats-Unis qui a exhorté les Arabes et les musulmans à se mobiliser contre l'extrémisme.

La Turquie et l'Iran ont appelé au dialogue. Ankara, très proche du Qatar, a proposé son aide alors que Téhéran, dont le rapprochement avec le Qatar exaspère ses voisins, estimait que seuls «des moyens politiques et pacifiques, ainsi qu'un dialogue franc entre les parties» pouvaient résoudre le différend. Washington, allié à la fois de Ryad et de Doha, a invité les pays du Golfe à rester «unis».

Cette crise est la plus grave depuis la création, en 1981, du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui regroupe l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Ce dernier y a toujours occupé une place à part, poursuivant sa propre politique régionale et affirmant son influence à travers le sport, grâce notamment à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022.