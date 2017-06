«Que des suppositions» : Poutine ne voit toujours pas de preuves du piratage russe des élections US

A l'occasion du Forum économique de Saint-Pétersbourg, le président russe est revenu sur les accusations d'ingérence et de piratage informatique russe lors de la campagne présidentielle américaine en 2016.

Lors de la 21e édition du Forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine est de nouveau revenu sur les accusations de piratage russe de la campagne électorale américaine. A une question sur le sujet de la journaliste de la chaîne NBC Megyn Kelly, Vladimir Poutine a rappelé la faiblesse, selon lui, des rapports du renseignement américains. «Avez-vous lu ces rapports ?», a-t-il commencé, «moi, j'ai lu ces rapports [dans leur version publique], il n'y a rien de concret. Il n'y a que des suppositions basées sur des suppositions».

#HillaryClinton voit dans sa défaite la main de 1 000 agents russes, pas moinshttps://t.co/KfdrqLqhUqpic.twitter.com/KPhBFz4Bp3 — RT France (@RTenfrancais) 1 juin 2017

«Cela finit par sortir du cadre américain [...] et nuit aux relations internationales, à l'économie mondiale, aux questions de sécurité, à la lutte contre le terrorisme», a-t-il poursuivi, «cela ne fait que nuire». Selon le président russe, les Etats-Unis essaient de régler les problèmes de politique intérieure avec les instruments de la politique internationale».

La journaliste rappelant que le renseignement américain faisait valoir des traces telles que des adresses IP et des lignes de codes, Vladimir Poutine a opposé que tout était possible en matière informatique. «Les experts peuvent désigner le coupable qu'il leur plaît», a-t-il indiqué, «s'ils veulent, ça peut être votre fille de trois ans». «Il s'agit de faire de la Russie un pays responsable» du piratage supposé et de la défaite d'Hillary Clinton, a-t-il ajouté, «en fait c'est l'équipe [de campagne de Trump] qui a été plus efficace».

Chef de la cybersécurité française : aucune trace d'un hacking russe de la campagne de #Macronhttps://t.co/2SaDdixspEpic.twitter.com/Fs50uzMG58 — RT France (@RTenfrancais) 2 juin 2017

Alors que les agences de renseignement américaines continuent d'enquêter sur l'ingérence russe supposée dans l'élection américaine de 2016, Hillary Clinton persiste dans ses accusations. Selon la candidate malheureuse à la Maison Blanche, pas moins de «1 000 agents russes», selon elle, auraient travaillé à répandre de fausses informations sur les réseaux sociaux.

