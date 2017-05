Crash d’un avion militaire russe dans le sud-ouest de la Russie : un mort, cinq blessés

Le ministère de la Défense russe a annoncé qu’un An-26 était tombé dans la région de Saratov, dans le sud-ouest du pays, lors d'une mission d'entraînement. Une personne est décédée, cinq autres ont été hospitalisées.

«Un avion militaire russe An-26 n’a pas réussi à maintenir sa descente lors de l’approche finale et est descendu au-dessous de la trajectoire correcte pour l'atterrissage. Six membres d’équipage étaient à bord de l’avion quand il a pris le feu. Un militaire est mort sur place, cinq d’autres ont été évacués et hospitalisés», a fait savoir le ministère de la Défense russe.

La tragédie a eu lieu le 30 mai, lors d'une mission d'entraînement.