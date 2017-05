Le nouvel avion de ligne russe MC-21 prend les airs pour la première fois

Ce dimanche 28 mai, l’appareil moyen-courrier à fuselage étroit MC-21 a effectué son vol inaugural dans la région d’Irkoutsk, en Sibérie. Construit par les ingénieures russes, l’avion doit entrer en service commercial en 2019.

Le nouvel avion de ligne russe MC-21 a volé à une altitude de 1 000 mètres et passé une demi-heure à la vitesse de 300 km/h. Selon Oleg Kononenko, l’un de deux pilotes d’essai de l’appareil, le vol s’est déroulé dans le cadre de la procédure habituelle et aucun problème n’a été détecté.

Le vol a d’abord été signalé par des témoins, avant d’être plus tard confirmé par le vice-Premier ministre russe, Dmitri Rogozine. Ce dernier a écrit sur sa page Facebook «On vole» et ajouté quelques photos de ce nouvel avion.

Son producteur, Irkout, estime que le MC-21 pourra rivaliser le Comac C919, ainsi que les très répandus appareils domestiques Boeing 737 et Airbus A320, grâce à son prix inférieur et à sa vitesse plus élevée.

Parmi les autres avantages de cet appareil, construit à l’aide des dernières technologies, sa conformité aux normes écologiques, le confort des passagers et les coûts de fonctionnement plus faibles.