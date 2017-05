En visite au Vatican, Melania et Ivanka Trump se couvrent la tête devant le pape (IMAGES)

Respectueuses du protocole lors de leur visite au Vatican, Melania et Ivanka Trump se sont vêtues de noir et ont porté une mantille sur la tête en présence du pape. Une pratique qui relève de la tradition et non de l'obligation.

Lors de sa visite au Vatican, le 24 mai, Donald Trump était accompagné de son épouse Melania et de sa fille Ivanka, ainsi que de son gendre Jared Kushner. Conformément au protocole, qui n'est cependant plus une obligation, les deux femmes étaient vêtues de noir et portaient une mantille.

Melania and Ivanka wear black veils to meet the Pope after deciding not to wear Scarfs https://t.co/blEfszFCFcpic.twitter.com/Bo9jlLjXwi — Ali Kazmi (@alikazmik) 24 mai 2017



Ce protocole a été respecté par nombre de compagnes de dirigeants politiques ayant rencontré le souverain pontife, à l'instar de Michèle Obama, Penelope Fillon, ou encore Bernadette Chirac.

@BadIdeasVs@GrrrGraphics Michelle Obama & other women are asked to wear a similar veil when meeting the pope #nosubmissionpic.twitter.com/UgipQOSPnw — Patoul (@AnaPatchouli) 22 février 2017

Ha, les politiques familiales... Photo souvenir de François #Fillon en famille avec le pape #LeGrandDebat#PrimaireLeDebatpic.twitter.com/c5MMStmyKC — Maïté Abram (@maitea6) 24 novembre 2016

Je suis prêt à parier que comme Bernadette Chirac Marine Le Pen serait voilée si elle allait rencontrer le pape. pic.twitter.com/DsqMr1cHSO — PIΞRRΞ CHΛSSΛING (@Pierredu19) 21 février 2017



Néanmoins, dans le cas d'une reine catholique, celle-ci est priée de porter du blanc. Ce que fit la reine Mathilde de Belgique lors de son entrevue avec le pape François.

Voici pourquoi la reine Mathilde porte un voile lors de sa rencontre avec le #pape Francois http://t.co/ny9ni60XL2pic.twitter.com/lzs5qODRdZ — Le Soir (@lesoir) 9 mars 2015



Mais d'autres personnalités, comme la chancelière allemande Angela Merkel, ont refusé de respecter ces codes et se sont présentées découvertes devant le pape – sans que cela ne provoque aucune tension diplomatique.

Juste avant, c'était le non-port de voile par Melania et Ivanka Trump lors de leur visite en Arabie saoudite qui avait été largement commenté sur les réseaux sociaux. Pourtant, dans ce pays, il n'est pas de coutume pour les invitées de se couvrir la tête dans le cadre des relations diplomatiques. Avant elles, Michelle Obama (2015), Hillary Clinton (2012), Angela Merkel (2010) ou encore Laura Bush (2007) s'étaient ainsi présentées sans voile devant le roi saoudien.



