Malgré des frappes, Washington assure ne pas chercher à s'impliquer dans la guerre civile syrienne

Washington ne cherche pas à s'impliquer militairement dans la guerre en Syrie mais défendra ses troupes en cas de menace, a déclaré le secrétaire à la Défense des Etats-Unis après un bombardement américain sur des forces progouvernementales.

«Nous n'intensifions pas notre rôle dans la guerre civile syrienne, mais nous défendrons nos troupes si certains prennent des mesures agressives contre nous», a affirmé le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis dans une brève déclaration, alors qu'il recevait le ministre suédois de la Défense Peter Hultqvist au Pentagone.

Les Etats-Unis ont bombardé le 18 mai un convoi de forces pro-gouvernementales près de la frontière jordanienne, après avoir jugé qu'elles menaçaient la sécurité de soldats américains et de rebelles syriens alliés de la coalition se trouvant à At Tanf, en Syrie.

At Tanf abrite un camp utilisé par les forces spéciales américaines et britanniques pour former des rebelles syriens se battant contre le groupe Etat islamique.

Un responsable américain a indiqué que le convoi bombardé était «probablement» un convoi de milices chiites.

Les Etats-Unis et la coalition ne bombardent pas les forces progouvernementales, à l'exception du bombardement de la base aérienne syrienne d'Al-Chaayrate, début avril, dans la foulée d'une attaque chimique imputée par Washington à Damas. La Russie a condamné la frappe, indiquant que les Etats-Unis n'avaient livré aucune preuve tangible pour étayer leurs accusations.

