Première conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

Le nouveau président français s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux chefs d’Etat ont discuté des perspectives de coopération entre leurs deux pays.

«Les deux parties ont exprimé la volonté mutuelle de développer les relations russo-françaises traditionnellement amicales dans les domaines politique, commercial et économique, culturel et humanitaire», a fait savoir le Kremlin dans un communiqué.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont également convenu de coopérer sur les questions internationales et régionales, notamment dans la lutte contre le terrorisme et le règlement de la crise ukrainienne, au format Normandie (Russie, France, Allemagne, Ukraine).

Le président russe en a bien évidemment profité pour féliciter son homologue français après son entrée en fonction et la formation du nouveau gouvernement.

Le communiqué ne précise pas qui a sollicité cet entretien, mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé plus tard que Vladimir Poutine avait appelé son homologue français.