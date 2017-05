Raffarin : Poutine préfère Macron à Hollande... et Chirac à Macron !

Lors d'une discussion en tête à tête avec Jean-Pierre Raffarin, Vladimir Poutine a comparé le président français fraîchement élu à ses prédécesseurs. Et pour le président russe, il sera difficile de faire mieux que Jacques Chirac.

En marge du sommet consacré aux «Nouvelles routes de la soie», Vladimir Poutine a glissé quelques mots à Jean-Pierre Raffarin sur le nouveau président français, Emmanuel Macron. Dans un échange privé rapporté par l'ancien Premier ministre, le président russe a d'abord assuré que les relations entre les deux pays se porteraient «de toute façon mieux» que sous la présidence Hollande, avant de préciser qu'elles seraient cependant «moins bien qu'avec [Jacques] Chirac».

Pékin. Remarque de V. Poutine:

- Alors Macron ?De toute façon ce sera mieux... Mais moins bien qu'avec Chirac! pic.twitter.com/2gkk3fuBPb — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) 14 mai 2017

Vladimir Poutine et Jacques Chirac entretenaient en effet de bonnes relations et avaient une vision commune sur les conflits au Moyen-Orient. Dans un documentaire diffusé en 2015, le président russe rappelait d'ailleurs le refus de la France et de la Russie de prendre part à la guerre en Irak menée par les Etats-Unis en 2003.

«Il avait prévu la destruction de ces Etats [la Libye et la Syrie], que le terrorisme prospérerait, des attentats comme on en a vus à Paris. Chirac pensait à tout ça à l'époque, et il avait raison», a encore déclaré Vladimir Poutine, louant le «savoir encyclopédique» de Jacques Chirac.

